НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень

Станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків. Порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з 1 січня.

Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2097) і "Приватбанку" (1833). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (456) і "УкрСиббанк" (282). Замикає п'ятірку державний "Укргазбанк" (248).

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці травня українські банки активізувалися, ослаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.

Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.