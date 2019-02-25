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НБУ оприлюднив дані про власні активи на початок 2019 року

Новини » Економіка    25.02.2019 - 11:43
НБУ оприлюднив дані про власні активи на початок 2019 року
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Активи банку зросли за рік на 25 млрд грн

Активи Національного банку України зросли за 2018 рік на 2,4% і на 1 січня 2019 року склали 1 трлн 51 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на регулярний звіт про фінансовий стан НБУ.

За даними звіту, зобов'язання Національного банку України за рік зросли на 3,7% до 848 млрд грн.

При цьому власний капітал НБУ за рік скоротився за 2018 рік на 2,6% - до 202 млрд грн.

НБУ оприлюднив дані про власні активи на початок 2019 року

www.bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з програмою Національного банку України (НБУ) на 2019 рік, головними внутрішніми ризиками є вибори 2019, а також посилення трудової міграції. Як наголошується в документі, одним із ризиків є погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу.

Нагадаємо, глава Національного банку України (НБУ) Яків Смолій назвав основні завдання НБУ на 2019 рік. Зокрема, Смолій зазначив, що дії НБУ будуть спрямовані на забезпечення цінової і фінансової стабільності. Також він повідомив, що першочерговим завданням для НБУ буде відновлення кредитування.

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