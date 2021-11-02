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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 10:18
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,30 гривень за долар, курс в покупці до 26,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 30,50 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2800 - 26,3000 грн/долар, євро 30,4821 - 30,5053 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 1 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,3000 - 26,3200 грн/долар, євро 30,4632 - 30,4759 грн/євро, російський рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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