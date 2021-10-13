НБУ трохи знизив офіційний курс долара перед довгими вихідними

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,34 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Нагадаємо, в жовтні 2021 року у зв'язку зі святкуванням Дня захисників і захисниць України робочий день з п'ятниці 15 Жовтня переноситься на суботу 23 жовтня. Таким чином, вихідними днями будуть 14-17 жовтня 2021 року. У період з 14 по 17 жовтня 2021 року міжбанківські перекази через Систему електронних платежів НБУ проводитимуться датою банківського дня 18 жовтня 2021 року.

Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3419 гривень за 1 долар (-0,0071 грн). При цьому курс долара на 13 жовтня становить: 26,349 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,36 гривень за долар, курс в покупці до 26,34 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 30,49 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.