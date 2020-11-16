Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,12 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 33,25 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1200 - 28,1400 грн/долар, євро 33,3362 - 33,3599 грн/євро, російський рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Відзначимо, 13 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1100 - 28,1250 грн/долар, євро 33,2203 - 33,2325 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 листопада встановлено на такому рівні: 28,1158 гривень за 1 долар (-0,0805 грн). При цьому курс долара на 13 листопада становить 28,1963 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знизився після того, як він зростав протягом трьох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом тижня курс долара до гривні буде поступово знижуватися. Найбільш вірогідний сценарій - це збереження поточної динаміки та ціни в 28,10 гривень за долар.