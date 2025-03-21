НБУ назвал крупный украинский банк, которому не хватает капитала

Повышение налога на прибыль банков с 25% до 50% привело к падению капитала ниже норматива в ряде банков. В то же время им пока ничего не угрожает.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Интерфакс-Украина ".

"На сегодня есть один крупный банк, который будет иметь недостаточный уровень капитала... Укрэксимбанк", - сказала она.

По ее словам, еще один государственный банк - Сенс Банк - имеет адаптированную программу капитализации по результатам предварительной оценки устойчивости и движется в ее пределах

Рожкова отметила, что НБУ помог банкам и установил достаточно мягкий переходный период по новым требованиям капитала, что позволяет многим банкам не нарушать нормативы.

"Также мы позволили банкам, которые по итогам прошлого стресс-теста нуждались в дополнительном капитале, внести изменения в программы капитализации. По предварительным ожиданиям, в целом банки сохранят достаточный запас капитала, однако некоторым из них, возможно, понадобится пересмотр программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2023 году", - сказала первый заместитель главы НБУ.

Она подчеркнула, что на сегодня риск для финансовой стабильности точно отсутствует.