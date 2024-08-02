НБУ назвал причины роста курса доллара за последние месяцы

Во ІІ квартале 2024 года давление на обменный курс гривны усилилось из-за роста чистого спроса на иностранную валюту. Гривна девальвировала на 4,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (июль 2024 года).

Как отмечается в отчете, экспорт товаров в результате исчерпания запасов с/х продукции ожидаемо снизился. Кроме того, дефицит э/э и рост внутреннего спроса сдерживали экспорт других товаров, в частности, пищевых продуктов, продукции металлургии и машиностроения.

В то же время импорт товаров ощутимо возрос. В частности, увеличились закупки продукции машиностроения за счет как наращивания расходов бюджета, так и устойчивого инвестиционного спроса. Возросла и необходимость в импорте энергетического оборудования и э/э из-за сложной ситуации в отечественной энергосистеме из-за разрушения ряда генерирующих мощностей и необходимости плановых ремонтов на АЭС, пояснили в НБУ.

Кроме того, в конце квартала несколько активизировались закупки горючего в ожидании повышения акцизного налога. Также ожидалось и влияние операций, разрешенных бизнесу в рамках майской либерализации: смягчение валютных ограничений привело к увеличению импорта отдельных услуг и репатриации дивидендов.

При таких условиях, придерживаясь задекларированных принципов управляемой гибкости, НБУ обеспечивал умеренные двусторонние колебания обменного курса и существенно увеличил объемы интервенций. В результате чистая продажа НБУ иностранной валюты во ІІ квартале выросла до 8,3 млрд долларов по сравнению с 5,8 млрд долларов в I квартале 2024 года, а гривна ослабла к доллару на 4,4% в среднем за квартал, говорится в обзоре.

Прыжок доллара в июле

Как отметили в НБУ, в июле в результате ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту достаточно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к ощутимому ослаблению обменного курса гривны.

"Это начало негативно отражаться на курсовых ожиданиях и создавать дополнительные риски для инфляционной динамики. Просмотр НБУ тактики интервенций для противодействия временным факторам позволил сбалансировать рыночную ситуацию", - пояснили в НБУ.

Положительные тенденции

В то же время, по данным НБУ, на валютном рынке Украины и дальше наблюдались положительные структурные сдвиги. В частности, продолжалось увеличение объема сделок банков без участия НБУ. Кроме того, разница между наличным и официальным курсами во II квартале 2024 года, несмотря на ситуативные всплески, не превышала 1,4%, а в конце июня снизилась до 0,7%.

"Минимизация множественности курсов и лучшая "синхронизация" сегментов валютного рынка улучшают способность НБУ сохранять управляемость курсовой динамики, а увеличение глубины межбанковского валютного рынка повышает его способность к самосбалансированию", - говорится в обзоре.

Прогноз структурного дефицита валюты

НБУ прогнозирует, что постепенная нормализация функционирования экономики будет способствовать снижению структурного дефицита валюты на рынке, однако его объемы будут значительными на прогнозном горизонте.

Потери производственных мощностей, разрушение инфраструктуры и повреждение энергетической системы будут сдерживать возобновление экспорта, а также будут формировать значительную потребность в импорте. Сохранение высоких логистических затрат будет являться дополнительным фактором умеренного роста экспортной выручки. Продолжение миграции украинцев за границу будет обуславливать отток валюты по статье "Путешествия", однако его объемы будут сокращаться на фоне адаптации и постепенной потери мигрантами украинской налоговой резидентности.

"Спрос на наличную валюту также будет оставаться значительным до конца прогнозного горизонта, но благодаря контролируемой ситуации на валютном рынке и последовательной монетарной политике НБУ он будет постепенно снижаться", - ожидают в НБУ.

Гибкий курс

Напомним, НБУ с октября 2023 года ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Первоначально курс упал до 36,03 грн/доллар. Затем официальный курс доллара рос и достиг максимума на 22 июля 2024 года – 41,49 грн/доллар.