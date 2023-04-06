НБУ назвал количество вкладов в банках на сумму свыше 200 тысяч гривен

Фото: в Украине почти миллион вкладов на суму свыше 200 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 1 марта 2023 года в 67 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 65,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 55,4 млрд гривен. Из них 9,0 млн вкладов были в валюте на суму 406,5 гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом на 966,2 тысячах счетов средства превышают сумму 200 тысяч гривен. По данным НБУ, по суммам вклады физлиц и ФОПов распределяются следующим образом: до 10 гривен - 26 млн на сумму 28 млн гривен,

от 10 гривен до 200 тысяч гривен - 38,6 млн на сумму 370,3 млрд гривен,

от 200 тысяч гривен до 400 тысяч гривен - 578,3 тысяч на сумму 158,4 млрд гривен,

от 400 тысяч гривен до 600 тысяч гривен - 165,2 тысяч на сумму 79,8 млрд гривен,

свыше 600 тысяч гривен - 222,8 тысяч на сумму 446,9 млрд гривен.