ru ua
Вт, 10 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році

Новость на русском →
Україна, Вівторок 10 травня 2022 12:34
ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році Фото: Економіка України впаде на 30%, прогнозує ЄБРР (ebrd.com)
Автор: Олександр Білоус

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз падіння економіки України в 2022 році через російське вторгнення до 30%. Наприкінці березня банк очікував скорочення ВВП на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ЄБРР.

"Нове дослідження банку також передбачає, що економіка України скоротиться навіть більше, ніж прогнозувалося раніше в ході конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що в 2023 році економіка України відновиться на 25%, але це передбачає, що до того часу вже будуть проводитися істотні відновлювальні роботи.

На ступінь відновлення впливатиме тривалість бойових дій, ступінь відновлення і кількість біженців, які повернулися додому, також впливатимуть на швидкість відновлення.

Нагадаємо, до російського вторгнення в Україну ЄБРР прогнозував, що цього року ВВП України зросте на 3,5%

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄБРР
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Жданов: Війна з Росією на місяці, але не на роки