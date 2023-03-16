ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НБУ назвали сумму валюты, которую украинцы купили для размещения на депозитах

Новина українською →
Украина, Четверг 16 марта 2023 15:46
В НБУ назвали сумму валюты, которую украинцы купили для размещения на депозитах Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы разместили в банках по двум депозитным продуктам, введенным НБУ в прошлом году, валюты на сумму почти 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Юрия Гелетия на брифинге, который транслировался на Youtube.

"Если говорим о депозите для покупки валюты, на нем аккумулировано 1,3 млрд долларов", - сказал он, отметив, что в последнее время происходит уменьшение средств на этих депозитах.

Второй инструмент - это депозит для защиты от смены официального курса. "Самое наличие этого продукта уже оказало положительное влияние на ожидания граждан и также влияло на снижение давления на наличный курс гривны. По этому инструменту привлечено около 160 млн долларов", - сказал Гелитий.

"Мы оба эти продукта оцениваем как крайне эффективными", - добавил замглавы НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины в прошлом году ввел два инструмента для граждан на валютном рынке. В частности, можно купить валюту для размещения на депозит на срок не менее трех месяцев, после чего можно снять валюту. Средства размещаются по курсу близкому к официальному.

Также НБУ ввел "страхование" от изменения официального курса гривны к доллару.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
На штурмах Угледара россияне теряют почти 90% личного состава: карты боев от ISW
DAILY
Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Как Николаев отбил атаки россиян и не дал Путину захватить юг Украины