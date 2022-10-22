От роста курса доллара можно уберечься: где оформить специальный депозит
Национальный банк вместе с банками ввел дополнительный инструмент для сохранения гривневых сбережений населения - депозит с защитой от изменения валютного курса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .
Условия депозита предусматривают покупку валюты по официальному курсу НБУ (сейчас 36,6 гривен) и размещение на депозит сроком от шести месяцев. По истечении срока сумма возвращается в гривнах по курсу НБУ, который будет действовать на тот момент.
"Такой депозит является скорее инструментом для страхования сбережений от риска курсового обесценения, чем для приумножения сбережений", - говорится в сообщении.
Сумма и количество таких вкладов для одного клиента банка не ограничиваются. Срок депозита - от шести месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.
Такую опцию пока ввели только два государственных банка ПриватБанк и Ощадбанк.
ПриватБанк
Открыть срочный вклад "Капитал" в ПриватБанке можно через Приват24 или отделение банка в долларах США сроком 6 или 12 месяцев. Минимальная сумма вклада - 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена. Условия вклада не предусматривают его пополнение, впрочем, клиенты могут открывать несколько вкладов.
Процентная ставка символическая - 0,01% годовых.
После окончания срока вклада, сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются из долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карту, с которой был открыт вклад. Таким образом, сбережения в гривне сохраняют свой эквивалент к доллару США.
Сбербанк
Начиная с 25 октября, клиенты Ощадбанка смогут открыть новый вид валютного депозита.
Параметры нового продукта:
- на депозит можно положить доллары США, приобретенные по официальному курсу НБУ, без ограничений суммы;
- продукт предусматривает обязательную обратную продажу приобретенной валюты по истечении срока депозита по официальному курсу на день проведения обратной операции;
- срок депозита – 6 месяцев с возможностью пролонгации, но без права досрочного расторжения.
На начальном этапе новый депозит можно будет открыть только в отделениях Ощадбанка. В скором времени этот сервис также станет доступен и в Мобильном Ощаде.
Процентная ставка пока не объявлена.
Напомним, Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, позволяющий гражданам защитить гривневые сбережения от риска роста курса доллара.
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