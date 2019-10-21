В НБУ назвали терміни підписання меморандуму з МВФ

В НБУ сподіваються підписати меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової трирічної програми розширеного фінансування (EFF) для України до кінця 2019 року. Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

Рожкова нагадала, що зараз ведуться переговори про велику програму, яка більш тривала за обсягами і часу, ніж попередня. Тому зараз важливо обговорити всі умови фонду, чітко зрозуміти, що стоїть за тими чи іншими зобов'язаннями для України, щоб не виникало непорозумінь при реалізації.

"Ми дуже сподіваємося на те, що в цьому році завершимо (переговори - ред.) і в цьому ж році досягнемо staff-level agreement (домовленості на робочому рівні - ред.), підпишемо меморандум, і команда МВФ, яка працює з нами, зможе представити виконавчій раді МВФ все необхідне для затвердження програми", - сказала Рожкова.

Вона зазначила, що загальна сума фінансування за програмою на нинішньому етапі не обговорюється.

"Перш за все, необхідно порахувати потреби. Ми знаємо, що на наступні два роки заплановані великі виплати, а також витрати, пов'язані з обслуговуванням державних боргів. Але в цьому році ми бачимо рекордний приплив іноземних інвесторів на наш внутрішній ринок, що принесло нам валютні надходження", - пояснила вона.

Заступник голови НБУ зазначила, що ці параметри, необхідні для визначення суми за програмою МВФ, постійно змінюються, так само як валютна складова державного боргу та показники фіскальної політики уряду.

"Ми прийдемо до них (до зазначених показників - ред.) в процесі переговорів, бо зараз вони не є для нас основними. Для нас найголовніше дати сигнал для всіх інвесторів, що країна рухається в правильному напрямку, що країна буде захищати свої права, захищати своїх інвесторів", - підкреслила перший заступник глави НБУ.

Нагадаємо, директор європейського департаменту МВФ Пол Томпсон 18 жовтня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну протягом наступних кількох тижнів.

Раніше перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова заявляла, що новий меморандум з МВФ буде включати всі вимоги, які не були виконані країною в рамках минулих програм. За її словами, ці пункти звичайно є каркасом наступного документа, після чого починаються переговори за новим пунктами.