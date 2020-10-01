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У НБУ назвали умови для масової доступної іпотеки

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 15:18
У НБУ назвали умови для масової доступної іпотеки
Фото: будівництво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через високі ризики банки не хочуть працювати за іпотечними кредитами

Масове доступне іпотечне кредитування в Україні стане доступним за умови посилення прозорості ринку нерухомості, зниження ризиків для кредиторів. Наразі іпотекою займаються лише сім банків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ на сьогодні сім банків сконцентрували 97% обсягів нової іпотеки. Майже три четверті нових іпотечних кредитів - кредити на придбання житла на вторинному ринку, з первинним ринком банки працюють не так охоче. Водночас значна кількість банків, які раніше займались іпотекою, зараз взагалі не виходять на ринок через високі ризики.

Як зазначили в прес-службі, аби пришвидшити появу в Україні масової доступної іпотеки, у першу чергу потрібно навести лад на ринку первинної нерухомості, зокрема в частині прозорості забудовників, а також врегулювати процес фінансування будівництв.

"Єдиний ефективний механізм інвестування має гарантувати отримання інвестором готового житла, або ж повернення коштів. Враховуючи, що забудовники, так само як банки акумулюють значні обсяги коштів населення, до них мають бути встановлені так само жорсткі вимоги, які б забезпечили їх надійність", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, на початок року середня ставка за іпотекою була 19%, зараз вона складає близько 13%.

Нагадаємо, Національний банк України очікує масовий запуск іпотеки в четвертому кварталі 2020 року. Умовою для цього є збереження макроекономічної стабільності в країні.

Зазначимо, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що зниження комерційними банками України ставок за іпотечними кредитами до 10% теоретично можливо, але для цього потрібно істотно знизити ставки за депозитами.

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