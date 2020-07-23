В НБУ назвали причини високих кредитних ставок для населення

Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Високі ризики споживчого кредитування не дозволяють банкам знижувати ставки

Ставки за кредитами для населення залишаються дуже високими, оскільки банки закладають в рівень ставок свій ризик. Але ставки поступово знижуються.

Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Як зазначив Сологуб, так звана трансмісія, тобто реакція ставок за депозитами і кредитами на облікову ставку НБУ потроху відбувається.

"Знижуються ставки за депозитами та кредитами", - сказав він.

При цьому він нагадав про високий рівень дефолтів по кредитах населення.

"Треба розуміти, що якщо ви платите сумлінно 30% за споживчими кредитами тільки тому, що 10 або 20 з сотні не платять. І ризик тих людей закладається в цю процентну ставку", - додав він.

У зв'язку з цим Він зазначив, що питання високих ставок - це не тільки питання ціни ресурсу, тобто депозитних ставок, а питання ризику.

За його словами, майже всі найбільші банки вже знизили депозитні ставки нижче 10%, а ставки по кредитах також поступово знижуються.

Нагадаємо, в червні 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 10,8% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (11,4%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).