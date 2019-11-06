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У НБУ назвали необхідні реформи для росту економіки на 7%

Новини » Економіка     06.11.2019 - 22:25
У НБУ назвали необхідні реформи для росту економіки на 7%
Фото: Дмитро Сологуб (прес-служба НБУ)

Головне робити реформи, а не говорити про них

Для реалізації планів уряду прискорити економічне зростання до 7% на рік в Україні потрібно провести низку реформ. Про це сказав заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Сологуб, держава з точки зору інвестиційної діяльності має здійснити такі реформи земельну реформу, реформу з приватизації та інші, які сприятимуть її розвитку.

При цьому заступник голови НБУ, додав, що про реформи треба не тільки говорити, а дійсно проводити.

Як зазначив Сологуб, економічна ситуація в Україні покращується. Зараз немає таких дисбалансів, накопичення яких відбувалося до 2014 року економіка може зростати швидше, ніж 3,5-4%.

У НБУ назвали необхідні реформи для росту економіки на 7%

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, дві третини громадян України (64,4%) на референдумі проголосують проти скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, підтримають скасування мораторію 25,1% учасників референдуму, не визначилися 10,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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