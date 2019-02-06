У НБУ назвали головні новації закону про валюту для населення

Громадяни зможуть купувати валюту онлайн та інвестувати за кордон

Новый закон "О валюте и валютных операциях" вступает в силу 7 февраля и отменет ряд ограничений для бизнеса и населения. Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Чурий, закон был разработан в соответствии с Соглашением об ассоциации ЕС и соответствует европейскому законодательству.

"С седьмого числа у нас будет работать полностью новое законодательство", - сказал он.

Говоря об операциях с валютой для физических лиц, Чурий напомнил о ряде послаблений.

"Прежде всего, это возможность онлайн-покупки валюты, то есть валюту можно будет купить через карточки или через онлайн-банкинг и другие системы", - сообщил заместитель председателя НБУ.

Кроме того, физические лица теперь могут инвестировать за границу без получения лицензии 50 тыс. евро в год, сказал он и добавил, что этот лимит будет постепенно увеличиваться.

"Для физических лиц можно будет перечислять деньги за границу в размере 150 тыс. грн без открытия счетов", - сообщил Чурий.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. Новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Напомним, в начале января 2019 года Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше всего дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину. В частности и прежде всего: постепенное снижение и отменаа требований к обязательной продаже валютной выручки; отмена требования относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты (покупка на условиях Т+1) и тому подобное.