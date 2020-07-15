У НБУ назвали бар’єри для розширення банківського кредитування

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

НБУ не буде змушувати банки кредитувати неплатоспроможних позичальників

Сьогодні бар’єри для розширення банківського кредитування - це не вимоги Національного банку України. Насправді бар'єрами є ризики, які банки змушені враховувати.

Таку думку висловила в.о. голови НБУ України Катерина Рожкова під час зустрічі із заступником посла Японії в Україні Кадзуєю Оцукою, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначила Рожкова, Україна має недореформовану судову систему та велику тіньову економіку.

"Ми не можемо змушувати банки кредитувати позичальників, в яких вони не впевнені", - сказала вона.

За її словами, Україна не може собі дозволити зробити крок назад та повернутися до ручного "телефонного" керування фінансовим ринком, оскільки саме прозора політика та обґрунтовані рішення забезпечили макрофінансову стабільність, яка є фундаментом для економіки.

"Банки видають кредити за рахунок коштів вкладників. Вони не можуть розпоряджатися коштами українців бездумно, без гарантії, що ці кошти будуть повернуті. Тому банки продовжать встановлювати вимоги до позичальників та проводити їх оцінку", - зазначила Рожкова.

Рожкова зазначила, що важко активізувати кредитування в кризу, коли платоспроможних та надійних позичальників меншає.

"Ми очікуємо, що після подальшого послаблення чи скасування карантину кредитна активність відновлюватиметься", - додала в.о. голови НБУ.

Нагадаємо, Національний банк очікує збільшення частки непрацюючих кредитів (NPL) в секторі споживчого кредитування через карантин.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заявила, що кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.