В НБУ назвали причини падіння курсу гривні

Курс гривні падає через відтік валюти за кордон і зростання обсягів повернення ПДВ

Курс гривні в останні два тижні знижується через декілька факторів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного банку України.

Повідомляється, що курсові коливання викликані, у тому числі, активним перерахуванням компаніями дивідендів за кордон (з початку липня з цією метою було куплено майже 300 млн доларів) і виходом нерезидентів з облігацій внутрішньої держпозики (з початку липня обсяг ОВДП у портфелях нерезидентів скоротився майже на 1,3 млрд гривень).

Крім того, на курсову динаміку минулого тижня також впливали значні обсяги повернення ПДВ в кінці місяця, що значно зменшує обсяг вільного продажу валюти, а також збільшення попиту на готівкову валюту, зокрема з боку тіньового аграрного сектора у зв'язку з початком сезону.

Для згладжування валютних коливань НБУ виходив з валютними інтервенціями - з початку минулого тижня на ринку було продано 148 млн доларів. Сьогодні Нацбанк оголосив аукціон з продажу ще 50 млн доларів, в ході якого отримано заявок на купівлю 46,7 млн доларів. За результатами аукціону НБУ продав 28,1 млн доларів за ціною відсікання 26,86 грн/дол.

З початку липня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 99 млн доларів і продав 163 млн. доларів. Таким чином, чистий продаж валюти Національним банком на міжбанку в липні склав близько 63 млн доларів.

Нагадаємо, раніше аналітики в коментарях РБК-Україна розказали, що вплинуло на зростання курсу долара до гривні.