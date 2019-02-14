НБУ назвав ТОП-5 країн за грошовими переказами в Україну

Дані враховують тільки перекази через офіційні платіжні системи

За 2018 год с использованием систем денежного перевода в Украину поступило 2 301 млн долларов, за пределы страны - 294 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Эти данные не включают информацию о переводах, проведенных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Как отметили в НБУ, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода денег, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

В разрезе стран объем переводов, которые осуществлены через системы перевода средств, распределился следующим образом:

в Украину:

из США - 17%;

из Израиля - 13%;

из России - 9%;

из Италии - 8%;

из Польши - 7%;

из других стран (221) - 46%;

из Украины:

на территорию России - 36%;

в Грузию - 10%;

в Китай - 6%;

в Азербайджан - 6%;

в Узбекистан - 4%;

в другие страны (192 стран) - 38%;

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств за 2018 год вырос на 24,3% по сравнению с 2017 годом до 150,53 млрд грн или 5 541 млн долларов.

В течение 2018 года на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданных резидентами и 7 систем созданы нерезидентами (3 системы из США, по 1 - из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана).

Самые большие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств - резидентов США: 82% - в Украину и 98 % - из Украины.

Напомним, в конце марта НБУ опубликует объемы частных денежных переводов по методологии платежного баланса по итогам 2018 года. Эти данные учитывают как официальные, так и неофициальные каналы.

Отметим, что Национальный банк Украины прогнозирует дальнейшее увеличение объема денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов. По данным НБУ, за 2018 год сумма поступлений оценена в 11,6 млрд долларов, а за 2019 год ожидается получить 12,2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.