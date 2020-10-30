НБУ назвав суму виплат за зовнішнім держборгом у наступному році

Фото: долари і євро (прес-служба НБУ)

Попри те, що пікові виплати залишилися позаду, боргове навантаження залишається високим

Виплати уряду України у за зовнішніми зобов’язаннями у 2021 році перевищуватимуть 5 млрд доларів. Разом із закладеним значним дефіцитом бюджету це потребуватиме значного фінансування, зокрема зовнішнього.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за жовтень 2020 року.

"Подальша співпраця з міжнародними партнерами забезпечить нижчу вартість нових залучень, стабільний доступ на світові фінансові ринки, навіть в умовах несхильності інвесторів до ризику, що знижуватиме потенційні ризики для макрофінансової стабільності", - йдеться в огляді.

Як зазначається в документі, із завершенням ІІІ кварталу 2020 року Україна успішно пройшла пік виплат за зобов’язаннями державного сектору. Так, за січень - вересень 2020 року за зовнішніми зобов’язаннями з урахуванням відсоткових платежів урядом було сплачено більше 5,5 млрд доларів, із них 3,1 млрд доларів - у ІІІ кварталі.

"Успішному проходженню пікових виплат 2020 року сприяла співпраця з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), завдяки чому Україна протягом січня - вересня отримала близько 3 млрд доларів офіційного фінансування", - йдеться документі.

Крім того, на тлі підтримки з боку МФО та більшої макрофінансової стійкості порівняно з попередніми кризами уряд двічі вдало виходив на ринки єврооблігацій, додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України 1 вересня 2020 року погасило другу серію облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП). За даними Мінфіну, загальна сума платежу склала понад 2 млрд доларів, в тому числі 1,69 млрд доларів - погашення єврооблігацій і 0,40 млрд доларів процентних платежів за єврооблігацій з терміном погашення в 2020-2027 роках.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України за вересень 2020 року у доларовому еквіваленті борг скоротився на 2,32 млрд доларів (на 2,7%).