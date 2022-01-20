НБУ назвав суму, яку витратив на підтримку курсу гривні з початку року

"З початку січня ми продали 752 млн доларів США. Якщо порівнювати з груднем, коли також було не досить спокійно на валютному ринку, ми продали всього 153 млн", - сказав він.

Лупін повідомив, що при здійснені денних інтервенцій НБУ враховує розмір дисбалансу. "У нормальному стані достатньо 10-20-50 млн доларів. Коли ми бачимо якійсь ненормальний стан або підвищений попит, то може не вистачити і 150-200 доларів",- сказав він.

Він нагадав, у Стратегії валютних інтервенцій записано, що НБУ згладжує валютні коливання. "Але ми не протидіємо фундаментальним тенденціям. Тому при визначенні обсягу валютних інтервенцій ми також враховуємо і цей факт. Що ми не хочемо розгорнути тренд, чи замість зростання зробити зниження. Ми вважаємо, що курс повинен бути ринковим і визначатися виключно балансом попиту і пропозиції", - додав Лупін.

Крім того, прес-служба НБУ повідомила 20 січня, що НБУ надалі використовуватиме механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку. Водночас НБУ прийняв рішення в найближчі квартали утриматися від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів (із серпня 2021 року їхній обсяг становив 5 млн доларів).