НБУ назвав причини уповільнення економіки України

Економіка України у III кварталі 2019 року зросла на 4,1% у річному вимірі, випередивши прогноз Національного банку, але уповільнила зростання у порівнянні з ІІ кварталом (4,6% р/р). Про це йдеться в коментарі НБУ.

Як зазначили в НБУ, уповільнення зростання ВВП, пояснюється слабшими показниками практично усіх базових видів діяльності та фінансового сектору, а за методом кінцевого використання - сповільненням зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств та суттєвим збільшенням від'ємного внеску запасів.

Водночас НБУ очікував, що зростання реального ВВП у ІІІ кварталі становитиме 3,5% р/р. Серед основних причин жвавішого, ніж очікувалося, зростання економіки – вищі темпи зростання внутрішнього попиту як споживчого, так і інвестиційного, а також нарощування експорту.

У НБУ також зазначили, що очікуване послаблення показників сільського господарства (через збір врожаю переважно у ІІІ кварталі) і промисловості (внаслідок певного погіршення зовнішньої кон'юнктури) зумовить уповільнення економічного зростання у IV кварталі. Прогноз НБУ на 2019 рік з жовтневого Інфляційного звіту - 3,5% р/р - залишається актуальним.

Нагадаємо, Державна служба статистики погіршила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2019 року до 4,1%, у той час як раніше повідомлялося про зростання на 4,2%.

Зазначимо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2019 році з 3,0% до 3,5%