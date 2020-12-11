НБУ назвав причини прискорення інфляції наприкінці року

У листопаді 2020 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 3,8% (з 2,6% у жовтні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.

Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції у листопаді 2020 року

Як зазначається в огляді, фактична споживча інфляція перевищила траєкторію прогнозу НБУ за жовтень 2020 року.

"Прискорення зумовлено зростанням цін на енергоносії, гіршими показниками урожаю окремих культур, послабленням гривні в попередні місяці та зростанням виробничих витрат", - йдеться в огляді.

Водночас падіння споживчого попиту на окремі послуги й непродовольчі товари, зокрема одяг і взуття, дещо стримувало інфляційний тиск, додали в НБУ.

"У листопаді інфляція прискорилася та наблизилася до нижньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п. З огляду на низьку базу порівняння очікується, що в грудні інфляція також прискориться та увійде в цільовий діапазон за підсумками року", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо Національний банк України прогнозує прискорення темпів зростання споживчих цін у найближчі місяці. До цільового діапазону інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%. У річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8%.