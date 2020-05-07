НБУ назвав причини укріплення курсу гривні до долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Надлишок пропозиції валюти дозволив НБУ поповнити резерви

Попит на валюту з боку бізнесу після ажіотажу у березні суттєво знизився у квітні 2020 року, що призвело до укріплення курсу гривні до долара. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, пропозиція валюти була більш ніж достатньою для задоволення клієнтських заявок, тож гривня посилила свої позиції, а Національний банк відновив операції з нарощування міжнародних резервів.

За даними прес-служби, чиста купівля валюти Національним банком у квітні становила 678,8 млн доларів. Інтервенції з купівлі валюти проводилися в окремі дні, коли пропозиція валюти була більшою за попит, і загалом становили 723,3 млн доларів. Водночас для згладжування надмірних коливань гривні в бік знецінення Національний банк упродовж місяця продав 44,5 млн доларів.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2020 року збільшився на 3,1% (на 771,24 млн доларів) і на 1 травня склав 25 694,99 млн доларів.

Нагадаємо, перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що зниження курсу долара до гривні у квітні - початку травня 2020 року було викликано рядом факторів, серед яких падіння економічної активності та скорочення імпорту.