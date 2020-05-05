Курс долара на карантині: від злету до падіння

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після різкого злету в березні курс долара впав, але поки що значно вище, ніж до кризи

Курс долара до гривні після введення карантину в Україні та початку світової економічної кризи протягом березня 2020 року різко виріс на 14,7% з 24,56 грн/долар до 28,18 грн, проте протягом квітня знизився до 26,97 грн/долар. Про це свідчать дані НБУ.

Ажіотажний попит на валюту розпочався ще під час довгих вихідних на 8 березня. Після свят курс долара різко зріс, додаючи по 50 копійок в день. На готівковому ринку денне зростання іноді перевищувало одну гривню.

Зростанню курсу також сприяв дефіцит готівкової валюти в банках. НБУ пояснював це неможливістю поставок готівки з США. Центробанк самостійно закупив партії валюти, і продав їх комерційним банкам, задовольнивши їх попит.

Максимум був зафіксований 30 березня, коли офіційний курс піднявся до 28,18 грн.

Перелом на ринку відбувся на початку квітня, коли попит на валюту почав знижуватися. Стабілізації ситуації також сприяли заходи НБУ, який продав з резервів 2,2 млрд доларів протягом березня.

У квітні економічна активність почала різко падати, а НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку. Протягом квітня курс знизився більш ніж на одну гривню до 26,97 грн/долар, однак так і не досяг рівня початку березня.

Про зниження попиту на валюту свідчать дані НБУ, згідно з яким обсяг готівкового валютного ринку у квітні впав порівняно з березнем в 1,7 рази.

Офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює НБУ, є ринковими, і в цілому відображає ситуацію на ринку.

bank.gov.ua

Відзначимо, перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова заявила, що зниження курсу долара до гривні у квітні - початку травня 2020 року було викликано рядом факторів, серед яких падіння економічної активності та скорочення імпорту.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за квітень 2020 року поповнив резерви на 678,8 млн доларів.

Між тим, уряд України розраховує, що курс долара до кінця 2020 року зросте до 29,5 гривень, що сприятиме зростанню доходів держбюджету від податків і митних платежів.