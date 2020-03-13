НБУ назвав причини зниження споживчих цін в Україні

Споживчі ціни у лютому 2020 року знизилися 0,3%, в річному вимірі інфляція у лютому 2020 року сповільнилася до 2,4%, що значно нижче січневого прогнозу Національного банку України. Про це йдеться в коментарі НБУ.

У НБУ нагадали, січневий прогноз Національного банку передбачав інфляцію 4,8% на кінець 2020 року.

"Однак він може бути переглянутий, насамперед з огляду на ефекти від поширення світом коронавірусу та посилення турбулентності на товарних та фінансових ринках", - зазначили в НБУ.

Плановий квартальний перегляд макроекономічного прогнозу буде оприлюднено наприкінці квітня 2020 року.

"Стрімкіші темпи уповільнення інфляції зумовлені подальшим відображенням торішнього зміцнення гривні у вартості товарів, нижчими цінами на енергоносії, більшою пропозицією сирих продуктів харчування. Ці чинники переважили тиск на ціни в бік збільшення з боку стійкого зростання споживчого попиту, підсиленого тривалим підвищенням доходів населення", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних з 13 березня 2020 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з лютим знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до лютого 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.