НБУ назвав причини стрибка інфляції в Україні

Фактична споживча інфляція в Україні у березні прискорилася до 8,5% (р/р). Причинами стали подорожчання окремих продуктів харчування та палива.
Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.
Як зазначається в повідомленні, у березні збільшилися темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари (до 8,7 р/р), передусім через підвищення світових цін на окремі продукти харчування.
Крім того, підвищення вартості послуг прискорилося (до 7,3 р/р) через збереження стійкого споживчого попиту навіть в умовах ужорсточення карантину в низці регіонів та збільшення виробних витрат.
Натомість темпи зростання цін на непродовольчі товари знизилися (до 1,8% р/р).
Темпи зростання адміністративно регульованих цін збільшилися (до 13,0% р/р). Попри обмеження урядом цін на природний газ для населення, темпи їх зростання в річному вимірі збільшилися внаслідок низької бази порівняння.
Подорожчання палива помітно прискорилося (до 12,2% р/р)унаслідок підвищення світових цін на нафту та збереження високого попиту з боку населення, йдеться в коментарі.
"Упродовж наступних місяців інфляційний тиск залишатиметься значним через ефекти перенесення високих світових цін на продукти харчування, подорожчання енергоресурсів та зростання споживчого попиту навіть в умовах локдауну", - заявили в НБУ.
За прогнозом НБУ, у IV кварталі 2021 року інфляція почне знижуватися та повернеться до цілі 5% у першому півріччі 2022 року. Цьому сприятимуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької бази порівняння та підвищення облікової ставки Національним банком.
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у квітні погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік. Центробанк прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні НБУ знову підвищив облікову ставку через сплеск інфляції. Центробанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 6,5% до 7,5% з 16 квітня 2021 року.