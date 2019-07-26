НБУ дав прогноз світових цін на нафту і газ

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ціни на енергоносії помірно зростатимуть

Світові ціни на нафту і природний газ у другій половині 2019 року будуть коливатимуться біля поточного рівня з незначним висхідним трендом. По це йдеться в Інфляційному звіті за липень 2019 року Національного банку.

Як зазначається у звіті у першому півріччі 2019 року світові ціни на енергоносії, зокрема нафту і природний газ, рухалися переважно в протилежних напрямках. Так, світові ціни на нафту на початку ІІ кварталу перевищили рівень у 75 доларів за барель.

Експерти НБУ вважають, що причинами цього були: рішення США не поновлювати тимчасові дозволи на імпорт нафти з Ірану для окремих країн; перебої з поставками нафти з країн Близького Сходу через внутрішні військові та геополітичні конфлікти; виконання угоди ОПЕК+. Однак через побоювання сповільнення світової економіки, а отже, й попиту на нафту, вже до кінця кварталу ціни наблизилися до 60 доларів за барель.

"Очікується, що в наступні роки ціни коливатимуться близько від поточного рівня з незначним висхідним трендом. Підтримку надаватимуть подальше виконання угоди ОПЕК+ (дія якої подовжена на 9 місяців), санкції США проти Венесуели та Ірану. Натомість компенсуватиме тиск на ціни сповільнення зростання попиту на нафту (за оцінками U.S. Energy Information Administration) та нарощування обсягів виробництва США і Канадою", - йдеться огляді.

Експерти нагадали, що ціни на природний газ станом на кінець червня знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі та збільшенню пропозиції зі США (зокрема скрапленого газу) та Росії.

"Очікується, що у ІІІ кварталі поточного року ціни на природний газ стабілізуються, а надалі помірно зростатимуть. Попит на скраплений природний газ до кінця 2020 року зросте більш як на 20%, насамперед із боку Китаю. Водночас прискореними темпами зростатиме пропозиція з боку США та Росії, а з часом - Австралії та Катару", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції з США та з території Росії.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.