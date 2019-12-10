НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара

Режим плаваючого курсу гривні до долара, якого додержується Національний банк України, дає низку переваг для економіки. Про це йдеться в роз'ясненні, розміщеному на сторінці НБУ у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, валютний режим до 2015 року по суті передбачав фіксування курсу.

"Це створювало ілюзію стабільності, українці були спокійними, дивлячись на табло обмінного курсу. Але ціна такої "стабільності" була зависокою. Щоб утримувати курс на необґрунтованому рівні, витрачалися десятки мільярдів доларів міжнародних резервів. Фіксований курс та "спалювання" резервів загалом шкодило фінансовій стабільності, призводило до криз, руйнувало довіру до економіки та гривні", - зазначили в НБУ.

У той же час за режиму плаваючого курсоутворення курс відображає стан економіки. Якщо зростає експорт, є притік інвестицій, економіка розвивається, інфляція є низькою та стабільною, тоді гривня укріплюється. Якщо ціни на експортні товари падають, зменшуються поставки за кордон, інвестори не готові інвестувати і навпаки виводять дивіденди, інфляція різко зростає, населення не довіряє гривні, купуючи валюту, - гривня послаблюється.

У НБУ вважають, що Україні не по кишені фіксований курс, оскільки Україна є країною з "малою відкритою економікою", де зовнішня торгівля становить значну частку ВВП, а країна значно залежить від умов на зовнішніх ринках, на які сама мало може вплинути.

Так, якщо б раптово впали ціни наприклад, на зернові, то відчутно знизилися б обсяги валютних надходжень, які Україна отримає за продаж агропродукції. Це призвело би до дисбалансу на валютному ринку. Адже валютних надходжень за експорт стало б суттєво менше, а обсяг валютних платежів за імпортні товари залишився б на тому ж рівні, що й раніше.

"Відповідно, НБУ був би змушений для підтримання курсу на фіксованому рівні витрачати свої валютні резерви. І так - допоки їх вистачало би", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк з 2008 до 2014 року для підтримки фіксованого курсу гривні витратив майже 40 млрд доларів

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.