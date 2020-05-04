НБУ назвав особливості поточної економічної кризи

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Україна має шанс вийти з кризи з меншими втратами, ніж під час попередніх рецесій

Україна ввійшла у світову економічну кризу, викликану поширенням COVID-19, з більшим запасом міцності, порівняно з попередніми кризовими епізодами. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

Як зазначається в огляді, у 2020 році глибина та тривалість падіння економіки визначається не макроекономічними дисбалансами, а обмеженнями економічної діяльності, тому очікується й більш швидке відновлення після зняття карантину.

"Поточні макроекономічні умови свідчать про можливість подолання цієї рецесії з меншими втратами, ніж під час попередніх рецесій, котрі супроводжувалися також валютними та банківськими кризами", - йдеться в огляді.

У НБУ також зазначають, що завдяки послідовній монетарній політиці Україна вперше входить у кризу з помірною інфляцією та низькими інфляційними очікуваннями, що дає простір для пом’якшення монетарної політики.

Крім того, лібералізація валютного ринку та перехід до гнучкого курсоутворення сприяли уникненню накопичення валютних дисбалансів. Дефіцит поточного рахунку на відміну від 2008 та 2014 років перебуває в прийнятних межах, що є свідченням того, що курс гривні є близьким до рівноважного.

За даними НБУ, реалізація Стратегії валютних інтервенцій дала змогу наростити достатньо міжнародних резервів для вчасного виконання усіх зобов’язань та згладжування надмірних коливань на валютному ринку.

Зниження боргового навантаження дає змогу уряду збільшити дефіцит бюджету для надання економіці фіскальних стимулів. На відміну від попередніх криз, коли за рахунок зростання боргу покривалися розриви в балансі НАК "Нафтогаз" або ж рекапіталізувалися проблемні банки, зараз кошти можуть бути спрямовані безпосередньо на підтримку населення та бізнесу, додали в НБУ.

"Банківський сектор, який раніше був каталізатором криз, наразі прозорий та прибутковий, а капітал суттєво перевищує мінімальний рівень", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, внаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих чинників на економіку найвідчутніше позначиться впродовж II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Відзначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. При цьому світова економіка впаде у 2020 році на 3,0%