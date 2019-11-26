НБУ назвав оптимальну кількість банкнот та монет в обігу

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

В Україні залишиться шість номіналів монет та шість номіналів банкнот

Національний банк України (НБУ) планує скоротити номінальний ряд гривні до найбільш оптимального розміру з 12 номіналів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, після введення в обіг монет номіналом 5 і 10 гривень, номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок. Оскільки ті монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг, поступово їх ставатиме все менше.

"Зрештою номінальний ряд гривні сягне найбільш оптимального розміру - 12 номіналів. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень)", - повідомили в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монету номіналом 5 гривень з 20 грудня 2019 року.

Крім того, з Національний банк України (НБУ) введе в обіг монету номіналом 10 гривень в середині 2020 року.

Також Національний банк України (НБУ) вводить в обіг оновлені банкноти номіналом 50 гривень та 200 гривень. Оновлена банкнота номіналом 50 гривень вводяться в обіг з 20 грудня 2019 року, а оновлена банкноти номіналом 200 гривень - 25 лютого 2020 року.