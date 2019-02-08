НБУ назвав ключові ризики виконання держбюджету-2019

У 2019 році Україна може недоотримати кошти від приватизації та від розміщення державних облігацій

Ключевые риски выполнения государственного бюджета 2019 года сконцентрированы в части финансирования. Это касается не только средств от приватизации, но и запланированных объемов заимствований как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инфляционный отчет НБУ за январь 2019 года.

Как отметили в НБУ, государственный бюджет на 2019 год разработан на основе достаточно консервативного макроэкономического прогноза. Это проявилось в сдержанном росте доходов (10,6%) и расходов (12,8%) по сравнению с фактическими показателями 2018 года (17,0% и 17,4% соответственно). Однако из-за более высоких темпов роста расходов по сравнению с доходами, дефицит расширится по сравнению с показателями 2018 года - до 2,3% ВВП, хотя первичное сальдо останется положительным.

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В целом расходы будут расти опережающими темпами по сравнению с доходами. В результате плановый дефицит увеличен - до почти 90 млрд грн. С одной стороны, такой объем дефицита - умеренный и соответствует требованиям МВФ 2,3% ВВП), с другой - существенно выше фактического показателя 2018 года, говорится в отчете.

Кроме того, отметили в НБУ, на 2019-2020 годы приходятся пиковые выплаты по внешним государственным и гарантированным долгом. А учитывая значительные объемы размещений ОВГЗ в 2018 году, среди которых преобладали краткосрочные бумаги, общие финансовые потребности государственного бюджета в 2019 году составят 9,1% ВВП по сравнению с 8,3% ВВП в 2018 году.

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Согласно закону, дефицит бюджета и долговые обязательства в 2019 году планируется профинансировать преимущественно за счет внутренних и внешних привлечений. Внешние привлечения запланированы на сумму свыше 5 млрд долларов. Однако за последний год условия на мировых финансовых рынках для развивающихся стран стали более жесткими. Это отразилось в увеличении стоимости внешних привлечений. Кроме того, в год двойных выборов спрос на украинские ОВГЗ может быть ниже, считают в НБУ.

Внутренние привлечения запланированы в сумме 202 млрд грн, что на 15,9% больше от суммы фактических заимствований в 2018 году и превышает объемы выплат по внутренним обязательствам на 34%.

Также в бюджете традиционно заложено получение средств от приватизации (17,1 млрд грн). "Учитывая низкие поступления в предыдущие годы, риск недополучения средств из этого источника остается высоким. В случае нехватки средств от приватизации и меньших, чем запланировано, внешних заимствований заместить их на внутреннем рынке может быть сложно. Это обусловлено довольно амбициозным плановым объемом внутренних заимствований. Учитывая значительные риски, сконцентрированные в части финансирования бюджета, вероятным является исполнение бюджета в 2019 году с меньшим, чем запланировано, дефицитом", - считают в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год. Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн. По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.

Напомним, по оценкам Национального банка, отношение государственного долга к ВВП упадет ниже уровня 60%.