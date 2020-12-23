НБУ назвав головний фактор падіння економіки України у 2020 році

Ключовим фактором падіння економіки України залишалося скорочення інвестицій. За даними Держстату, у III кварталі 2020 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) впав на 3,5%.

Про це йдеться у коментарі Національного банку (НБУ).

Як зазначається в огляді, зменшення валового нагромадження основного капіталу у III кварталі поглибилося до 23,8% р/р.

"Бізнес утримувався від інвестицій через невизначеність з розвитком пандемії. Суттєве нарощення капітальних інвестицій продемонстрували лише поштова та кур'єрська діяльність. На показник також вплинула невирішеність окремих питань в альтернативній енергетиці", - йдеться в документі.

Натомість, як зазначили в НБУ, споживання відновило зростання. Воно відреагувало на пом'якшення карантинних обмежень, збільшення доходів громадян, надолуження виконання видатків бюджету. Загалом споживчі витрати домогосподарств зросли на 1,0% р/р, а споживання державного сектору - на 8,2% р/р. Помітно зросли витрати бюджету на дорожню інфраструктуру, медицину та оборону.

За прогнозом НБУ, у IV кварталі 2020 року погіршення епідемічної ситуації та посилення карантинних обмежень стримуватимуть відновлення економіки.

"Певним компенсатором процесу буде подальше збільшення витрат бюджету на соціальну підтримку, медицину та дорожню інфраструктуру", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2020 року. Згідно з даними, економіка України скоротилася на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними Мінекономіки, інвестиційна пауза стала однією з ключових особливостей прояву коронокризи у 2020 році. Суттєве падіння інвестиційної діяльності в Україні спостерігається вже третій квартал поспіль приблизно на однаковому рівні 34-36%.