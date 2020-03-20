Економіка України сповільнила зростання у 2019 році

Фото: колаж (РБК-Україна)

Наприкінці року квартальні темпи зростання впали до 1,5%, в цілому за рік зростання склало 3,2%

Державна служба статистики оприлюднила оцінку зростання економіки України у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, зростання реального валового внутрішнього продукту у 2019 році склав 3,2%.

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При цьому в першому кварталі зростання склало 2,9%, у другому кварталі - 4,7%, у третьому кварталі - 3,9%, у четвертому кварталі - 1,5%.

Номінальний ВВП за 2019 рік склав 3974,6 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 94570 грн. Дефлятор ВВП - 8,1% в постійних цінах 2016 року.

Остаточні дані по ВВП за 2019 рік будуть оприлюднені 30 грудня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році виріс на 3,4%.

Зазначимо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.

За оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в січні 2020 році скоротився на 0,5%.