НБУ назвав головну причину уповільнення інфляції

Головним чинником суттєвішого уповільнення інфляції впродовж останніх місяців було зміцнення гривні. Про йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України 22-23 жовтня 2019 рок, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5%, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, сприятлива ситуація на валютному ринку та зниження темпів зростання цін зумовили поліпшення інфляційних очікувань бізнесу, населення, банків та аналітиків, створивши підстави для подальшого пом’якшення монетарної політики.

"Зниження фундаментального інфляційного тиску та покращення інфляційних очікувань створюють очевидне макроекономічне підґрунтя для пом’якшення монетарної політики", - повідомили в НБУ.

Учасники дискусії також обговорили можливі ризики для реалізації оновленого макроекономічного прогнозу, за яким економічне зростання прискориться до 3,5-4% у наступні роки, а ціль з інфляції у 5%, як і передбачалось раніше, буде досягнуто наприкінці 2020 року. Основними ризиками члени КМП назвали відтермінування укладання нової програми співпраці з МВФ та посилення загроз для макрофінансової стабільності, насамперед внаслідок рішень українських судів.

"Реалізація цих ризиків, а також інших негативних подій може викликати погіршення курсових та інфляційних очікувань і, як наслідок, стати на заваді зниженню інфляції до цілі. За таких умов НБУ буде змушений проводити жорсткішу монетарну політику, ніж передбачено базовим сценарієм, в який закладено поступове зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року", - повідомили в НБУ.

За даними НБУ, на засіданні 22-23 жовтня були присутні 10 з 10 членів Комітету з монетарної політики НБУ. Під час дискусії всі члени КМП одностайно підтримали більш швидке, ніж передбачав липневий макроекономічний прогноз, зниження облікової ставки одразу на 1 в.п до 15,5%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних з 25 жовтня 2019 року.

Відзначимо, в липні НБУ почав публікацію прогнозів щодо облікової ставки. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.