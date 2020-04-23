НБУ назвав фактори впливу на курс гривні до долара в умовах кризи

На курс гривні до долара у 2020 році будуть впливати кілька факторів, які вже проявилися після початку кризи. Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Олег Чурій.

Як зазначив Чурій, НБУ дотримується політики плаваючого курсу, коли він визначається ринком.

За його словами, НБУ безумовно є прогноз щодо курсу гривні до долара, проте центробанк їх не публікує, оскільки "ці прогнози можуть сприйматися як мета, в той час як метою НБУ є низька і стабільна інфляція, а не утримання курсу на якомусь рівні".

Чурій зазначив, що в 2020 році на курс впливає скорочення експорту і одночасно - падіння імпорту, зокрема енергоносіїв. За його словами, також скорочується споживчий попит. Крім того, є певні рухи на ринку капіталу, не тільки України, але і в світі, що також впливає на валютному ринку.

Зазначимо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує різке зниження курсу гривні до долара у 2020 році на рівні 25% рік до року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.