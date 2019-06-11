НБУ нагадав графік роботи банків на Трійцю та День Конституції

Національний банк нагадує, що неробочими днями української банківської системи в червні 2019 року будуть понеділок 17 червня, п'ятниця 28 червня. Про це НБУ повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

У НБУ зазначили, що у квітні Національний банк України прийняв рішення про перенесення робочих днів банківської системи в 2019 році.

Згідно з рішенням НБУ, в 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:

вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня;

понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;

вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 12 вихідних днів і 18 робіочих. Згідно із законом, вихідний день у неділю, 16 червня, на який випадає Трійця, переноситься на понеділок, 17 червня. Крім того, є вихідним і святковий день 28 червня, коли в Україні відзначається День Конституції. Таким чином, на два уїк-енди буде три вихідних дні - 15-17 червня та 28-30 червня.