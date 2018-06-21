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НБУ має намір модернізувати правила організації захисту електронних банківських документів

НовиниФінанси    21.06.2018 - 14:51
Фото: ілюстративне фото
Фото: ілюстративне фото

Проект відповідних змін представлений для громадського обговорення

Національний банк має намір модернізувати правила організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації регулятора. Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Як повідомляється, проект відповідних змін регулятор оприлюднив для громадського обговорення.

Документ розроблено з метою вдосконалення і модернізації вимог до використання та зберігання засобів криптографічного захисту інформації Національного банку України, банками та небанківськими установами в Україні, які використовують такі засоби.

Зазначимо, що згідно зі статтею 7 Закону України "Про Національний банк України" та статті 10 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" особливості захисту інформації в системах, які забезпечують банківську діяльність, встановлюються Національним банком.

зокрема, цим документом врегульовано використання програмно-апаратного модуля генерації ключів і передбачено застосування як носіїв ключів криптографічного захисту інформації Національного банку виключно захищених носіїв інформації, що дозволить:

- оптимізувати і осучаснити норми Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України (зокрема, в частині ведення діловодства (обліку), обладнання приміщень технічними засобами охорони і тп.);

- знизити ризики інформаційної безпеки при управлінні ключовими даними у банках та небанківських установах в Україні, які використовують засоби захисту інформації Національного банку.

Зауваження і пропозиції до проекту приймаються до 22 липня 2018 на поштову або електронну адресу Національного банку України.

Нагадаємо, в травні повідомлялося про те, що Сполучені Штати Америки намагаються запобігти масштабну хакерську атаку на Україну шляхом взяття під контроль сотні тисяч заражених вірусом маршрутизаторів і пристроїв зберігання даних.

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Теги публікації: банки, документы, защита  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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