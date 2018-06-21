НБУ намерен модернизировать правила организации защиты электронных банковских документов

Проект соответствующих изменений представлен для общественного обсуждения

Национальный банк намерен модернизировать правила организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации регулятора. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как сообщается, проект соответствующих изменений регулятор обнародовал для общественного обсуждения.

Документ разработан с целью усовершенствования и модернизации требований к использованию и хранению средств криптографической защиты информации Национального банка Украины банками и небанковскими учреждениями в Украине, которые используют такие средства.

Отметим, что в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и статьи 10 Закона Украины "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах" особенности защиты информации в системах, обеспечивающих банковскую деятельность, устанавливаются Национальным банком.

В частности, этим документом урегулированы использования программно-аппаратного модуля генерации ключей и предусмотрено применение как носителей ключей криптографической защиты информации Национального банка исключительно защищенных носителей информации, что позволит:

- оптимизировать и осовременить нормы Правил организации защиты электронных банковских документов с использованием средств защиты информации Национального банка Украины (в частности, в части ведения делопроизводства (учета), оборудование помещений техническими средствами охраны и т.п.);

- снизить риски информационной безопасности при управлении ключевыми данными в банках и небанковских учреждениях в Украине, использующих средства защиты информации Национального банка.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 22 июля 2018 на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины.

Напомним, в мае сообщалось о том, что Соединенные Штаты Америки пытаются предотвратить масштабную хакерскую атаку на Украину путем взятия под контроль сотен тысяч зараженных вирусом маршрутизаторов и устройств хранения данных.