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НБУ "напечатал" для правительства еще 15 млрд гривен

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Украина, Понедельник 28 ноября 2022 13:47
НБУ "напечатал" для правительства еще 15 млрд гривен Фото: в обращение поступило еще 15 млрд гривен от НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк 25 ноября выкупил облигации внутреннего государственного займа на 15 млрд гривен для финансирования дефицита государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 370 млрд гривен.

НБУ &quot;напечатал&quot; для правительства еще 15 млрд гривен

Во втором полугодии Национальный банк планирует выкуп государственных облигаций для финансирования дефицита бюджета на 30 млрд гривен ежемесячно.

Таким образом, в целом центробанк "напечатает" для правительства 400 млрд. гривен, как это предусмотрено законом о госбюджете.

В НБУ считают, что это основная причина девальвации гривны.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что бесспорным позитивом госбюджета Украины на 2023 год является то, что он предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком.

Замглавы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно.

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