НБУ "напечатал" для правительства еще 15 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, в целом центробанк "напечатает" для правительства 400 млрд. гривен, как это предусмотрено законом о госбюджете.

Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 370 млрд гривен.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что бесспорным позитивом госбюджета Украины на 2023 год является то, что он предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком.

Замглавы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно.