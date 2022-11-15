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НБУ не планирует включать "печатный станок" в 2023 году для поддержки госбюджета, - Николайчук

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Украина, Вторник 15 ноября 2022 10:44
НБУ не планирует включать "печатный станок" в 2023 году для поддержки госбюджета, - Николайчук Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Несомненным позитивом госбюджета Украины на 2023 год является то, что он предусматривает отказ от эмиссионного финансирования Национальным банком.

Об этом заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал в интервью РБК-Украина.

"По нашему мнению, совместные усилия Министерства финансов, Национального банка, других органов власти позволят реализовать этот амбициозный план за счет привлечения внешних ресурсов и восстановления внутреннего долгового рынка", - сказал он.

При этом Николайчук отметил, бюджет в следующем году - это бюджет военного времени. "Понятно, что он базируется на макроэкономическом прогнозе, характеризующемся достаточно высоким уровнем неопределенности. Так же оценки доходов и расходов, которые нужно будет проводить, тоже являются объектом огромной неопределенности", - сказал он.

Замглавы НБУ предполагает, что в следующем году нужно будет вносить ряд корректив в этот бюджет. В то же время внеплановых эмиссий ждать не нужно. "Это точно не планируется утвержденным парламентом бюджетом и не предусматривается, учитывая экспертные дискуссии, которые сейчас ведутся в рамках переговоров с МВФ на уровне Национального банка и Министерства финансов", - рассказал Николайчук.

Напомним, НБУ с начала 2022 года профинансировал дефицит госбюджета на 355 млрд гривен за счет эмиссии гривны.

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