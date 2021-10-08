RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У НБУ сподіваються на позитивне рішення МВФ щодо кредиту після узгодження Меморандуму

Автор: Олександр Білоус

На цьому тижні представники української влади узгоджували позиції у Меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ). У Національному банку сподіваються на позитивне рішення МВФ на рівні персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, якого цитує прес-служба НБУ.

Ніколайчук нагадав, що в Україні третій тиждень триває місія МВФ.

"Протягом перших двох тижнів ми мали дуже продуктивні дискусії з колегами щодо ситуації в економіці та фінансовій сфері. Цього тижня концентруємося на узгодження позицій у Меморандумі. Сподіваюся, що незабаром зможемо вийти на угоду на рівні персоналу", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки не може назвати термінів надання Міжнародним валютним фондом траншу кредиту Україні. Шмигаль повідомив, що українська влада готує Меморандум про продовження програми з МВФ.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниМВФ