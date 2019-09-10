НБУ виведе з обігу ще одну монету

Фото: монета 25 коп (wikimedia.org)

Монета номіналом 25 копійок буде виводитися поступово

Національний банк поступово вилучає з обігу монети номіналом 25 копійок. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в НБУ, на відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу і ними можна буде розраховуватися.

"Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше", - йдеться в повідомленні.

Про виведення монет номіналом 1, 2 та 5 копійок Уже через три тижні – з 01 жовтня 2019 року – монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Відтоді їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу. Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років: • упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків; • упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль). Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше. Подробиці про виведення монет номіналом 1, 2, 5 копійок дізнавайтеся на окремому тематичному порталі: http://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya. Опубліковано Національний банк України Понеділок, 9 вересня 2019 р.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.