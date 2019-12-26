НБУ почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Національний банк України розпочинає процедуру примусового стягнення 1,539 млрд грн з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов НБУ, набрало законної сили.

За даними НБУ, Костянтин Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу через несплату судового збору у визначені судом строки.

"Отже, рішення Шевченківського районного суду м. Києва набрало законної сили. Це дало змогу НБУ 26 грудня 2019 року отримати виконавчі листи та звернутись до Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішення суду",- йдеться в повідомленні.

Як зазначив начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко, на сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн.

"Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", - сказав він.

За даними НБУ, у 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з НБУ договір поруки про погашення кредитів рефінансування за рядом кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед НБУ.

У грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку.

Шевченківський районний суд м. Києва 1 жовтня 2019 року ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування, а у зустрічному позові Костянтина Жеваго про визнання недійсним договору поруки - відмовив.