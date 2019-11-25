НБУ на 25 листопада знизив офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 2416,4262 гривень за 100 доларів (-2,9427 гривень).

При цьому курс долара на 22 листопада становить 2419,3689 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 22 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,21 грн/долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 листопада довідковий курс

У той же час в обмінних пунктах України 22 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,27 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,07 (24,10 - 21 листопада), продажу - 24,27 (24,29 - 21 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,55 - 21 листопада), продажу - 26,88 (26,92 - 21 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 21 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 21 листопада) грн за 10 рублів.