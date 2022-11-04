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НБУ может прекратить "печатать" гривну для покрытия дефицита бюджета уже в следующем году

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 12:30
НБУ может прекратить "печатать" гривну для покрытия дефицита бюджета уже в следующем году Фото: НБУ может прекратить инфляционную эмиссию гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк снизил эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета. В следующем году "печатанья" гривны может не понадобиться совсем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Управления монетарной политики НБУ Михаила Ребрика изданию "Минфин".

По его словам, в прогнозе НБУ заложено максимум по 30 млрд гривен эмиссионного финансирования дефицита бюджета в месяц до конца этого года. В октябре, например, было даже меньше - 25 млрд гривен.

"В следующем году вообще ожидается, что эмиссионное финансирование будет не нужно", - добавил Ребрик.

Напомним, за октябрь НБУ "напечатал" всего 25 млрд гривен по сравнению с 30 млрд гривен в последние месяцы. Всего эмиссия НБУ с начала года достигла 340 млрд. гривен.

Напомним, в октябре заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что возможность прекращения эмиссионного финансирования со стороны НБУ в 2023 году будет зависеть от финального текста бюджета, объемов международной помощи и ритмичности поступления.

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