НБУ может прекратить "печатать" гривну для покрытия дефицита бюджета уже в следующем году

Национальный банк снизил эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета. В следующем году "печатанья" гривны может не понадобиться совсем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Управления монетарной политики НБУ Михаила Ребрика изданию " Минфин ".

По его словам, в прогнозе НБУ заложено максимум по 30 млрд гривен эмиссионного финансирования дефицита бюджета в месяц до конца этого года. В октябре, например, было даже меньше - 25 млрд гривен.

"В следующем году вообще ожидается, что эмиссионное финансирование будет не нужно", - добавил Ребрик.