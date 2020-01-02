НБУ за місяць викупив на міжбанку майже 3 млрд доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 23-28 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 1558,00 млн доларів, що на 993,40 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (564,60 млн доларів), і купив 50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 8462,60 млн доларів і продав на 529,23 млн доларів.

Таким чином, з початку 2019 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 7933,38 млн доларів.

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Протягом грудня НБУ купив 2933,30 млрд доларів і купив на 50 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 36 млн грн до 117,72 млрд грн.

Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

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Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

За даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий урожай сільськогосподарських культур.