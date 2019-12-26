НБУ купив рекордний обсяг валюти

Національний банк України (НБУ) 26 грудня купив валюти на 700 млн доларів, враховуючи ризики надмірних коливань гривні у бік зміцнення і обмежені можливості ринку для самозбалансування. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, зранку НБУ оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 млрд доларів. Фактичний обсяг задоволених заявок становив 230 млн доларів.

"Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти НБУ становила 700 млн доларів, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року", - повідомили в НБУ.

Загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд доларів, що також є рекордним значенням з 2007 року. За даними НБУ, пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

"Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку є результатом сталого поліпшення макроекономічної ситуації в Україні упродовж останніх років. Зміцнення гривні є абсолютно логічним явищем в умовах прискореного економічного зростання, стрімкого сповільнення інфляції та зниження державного боргу до ВВП. Користуючись сприятливою ситуацією, Національний банк продовжує поповнювати міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ Олег Чурій.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) 26 грудня 2019 року провів аукціон з купівлі валюти. Оголошений обсяг аукціону склав 1 млрд доларів. НБУ купив 230 млн доларів у двох учасників ринку за курсом 23,2552 грн/доларів.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку у продажу 26 грудня 2019 року зріс на 28 копійок до 23,53 гривень за долар, курс купівлі до 23,45 гривень за долар