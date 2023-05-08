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НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло

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Украина, Понедельник 08 мая 2023 13:33
НБУ констатирует ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке: что на это повлияло Фото: НБУ сообщил об улучшении ситуации на валютном рынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины в последнее время значительно улучшилась. Однако это не может являться поводом для чрезмерного оптимизма, поскольку война продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 26 апреля, в ходе которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Улучшение макрофинансовой ситуации весной продолжалось. В частности, инфляция снижалась стремительнее, чем ожидалось. Этому в значительной степени способствовало достаточное предложение продовольствия, насыщение рынка топлива и достаточно быстрая стабилизация энергетического сектора после массированных ракетных атак России", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительное влияние оказало ощутимое улучшение ситуации на валютном рынке. "Последнее обусловливалось не только сезонным увеличением предложения валюты аграриями и снижением спроса на энергетический импорт, но и результативностью предыдущих мер НБУ, в частности, за счет усиления мер по финансовому мониторингу", - отметили в НБУ.

В то же время в НБУ считают, что определенные положительные сдвиги в динамике отдельных макроэкономических показателей в последние месяцы не могут служить поводом для чрезмерного оптимизма.

"Инфляционное давление остается значительным, а инфляционные ожидания - до сих пор близки к максимальным уровням в предыдущие кризисные периоды. Полномасштабная война продолжается, поэтому сохраняются многочисленные риски, напрямую или косвенно связанные с ней. Их реализация может привести к негативным эффектам: усилить давление на курс и международные резервы, а также разбалансировать ожидания, создавая угрозу разворота тренда на снижение инфляции. НБУ должен предотвратить развертывание такого сценария", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2023 года средний курс продажи наличного доллара в Украине упал на 2,0% до 37,78 гривен. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,0%.

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