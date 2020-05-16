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НБУ констатує значний спад економічної активності в травні

Новини » Фінансова криза 2020     16.05.2020 - 16:27
НБУ констатує значний спад економічної активності в травні
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про глибоке падіння свідчать дані з виробництва електроенергії

На початку травня 2020 року падіння виробництва електроенергії в Україні поглиблювалося. Дані є ознакою значного спаду економічної активності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Економічний огляд тижня Національного банку України.

За даними НБУ у першій декаді травня посилився дисбаланс між попитом та пропозицією е/е.

"Зважаючи на практично нульовий вплив погодного чинника (температура повітря практично відповідала минулорічним значенням), це свідчить про подальше поглиблення спаду промислового виробництва та інших видів діяльності в травні", - йдеться в огляді.

НБУ констатує значний спад економічної активності в травні

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, в результаті карантинних обмежень для подолання пандемії і глобальної кризи економіка України скоротиться на 5,0% у 2020 році. Вплив цих факторів на економіку найбільш відчутно позначиться протягом II кварталу цього року (ВВП знизиться на 11% р/р).

Як повідомляло РБК-Україна, споживання електроенергії в Україні у квітні 2020 року знизилось порівняно квітнем минулого року на 8% до 9028 млн кВт∙год.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїнипромышленностьЕлектроенергія
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